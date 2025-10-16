Video fra et øyeblikk der ukrainske styrker slår tilbake et stort russisk angrep med mer enn 20 pansrede kjøretøy nær byen Dobropillia

HQ

Ukrainske styrker slo tilbake et storstilt russisk panserangrep nær den østlige byen Dobropillia torsdag, meldte Azov-brigaden. Angrepet involverte mer enn 20 pansrede kjøretøyer og var rettet mot landsbyen Shakhove, øst for Dobropillia.

Azov-brigaden sa at ni russiske pansrede kjøretøyer ble ødelagt under angrepet. Videoopptak lagt ut av brigaden, som du kan se nedenfor, viser kamper i nærheten av landsbyen Malynivka, omtrent 13 km sør for Shakhove.

Ukrainas generalstab kommenterte ikke umiddelbart, men bekreftet at den gjennomførte "stabiliserende" operasjoner i området. Ukrainske tjenestemenn har understreket at det pågår fremskritt i nærheten av Dobropillia, og beskriver de russiske troppene i regionen som stadig mer sårbare.

Dobropillia ligger strategisk nær det logistiske knutepunktet Pokrovsk, som er et sentralt mål for russiske styrker som rykker vestover gjennom Donetsk-regionen. Zelenskij har fremhevet disse fremgangene som bevis på Kievs evne til å motvirke Russlands langsomme fremrykking.

En russisk militærblogger under navnet "Voenny Osvedomitel" hevdet at russiske styrker forsøkte å utvide sine stillinger nær Dobropillia, men sa at ukrainske bilder tydet på at panserkolonnen var blitt oppdaget og slått ut.

Ukrainas militære la til at de har gjenerobret 182 kvadratkilometer territorium i nærheten av Dobropillia de siste månedene, noe som understreker de pågående territorielle endringene i regionen.