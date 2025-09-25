Video fanger øyeblikket en drone flyr over Aalborg lufthavn En video viser et lavtflygende objekt nær Aalborg lufthavn i Danmark, som onsdag ble stengt for sivile og militære flyvninger på grunn av droneaktivitet i luftrommet.

HQ Uidentifiserte droner tvang frem en midlertidig stengning av flere flyplasser i Vest-Danmark, inkludert de store knutepunktene i Aalborg og Billund, etter å ha blitt observert svevende i restriksjonssoner i løpet av natten, og flere observasjoner ble rapportert i nærheten av Esbjerg, Sønderborg og Skrydstrup flystasjon, som huser danske jagerfly. Nå viser en video et lavtflygende objekt nær Aalborg lufthavn, som onsdag ble stengt for sivile og militære flyvninger på grunn av droneaktivitet i luftrommet, et par dager etter at lignende hendelser stengte flyplassen i København. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor eller klikke på følgende lenke. Go!