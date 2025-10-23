Video fanger øyeblikket en russisk drone treffer et trafikkert veikryss i den ukrainske byen Sumy

HQ

Shahed-droner har skapt overskrifter siden krigen i Ukraina begynte. Nå viser nye opptak en drone som flyr og eksploderer i et angrep i Sumy for bare noen timer siden. Eksplosjonen, lyden den lager ... dette kan være blant de klareste opptakene som er gjort så langt.

Takket være en tilskuers video kan vi se det nøyaktige øyeblikket dronen treffer et travelt veikryss i den ukrainske byen Sumy den 21. oktober 2021. Sammenstøtet forårsaker en dramatisk eksplosjon, med vrakrester som sprer seg over gaten og kjøretøy som blir fanget i eksplosjonen.

De fleste medier rapporterer at dronen er en Shahed, en iranskutviklet kamikaze-drone med lang rekkevidde. Det kan imidlertid også være en russisk Geran, som egentlig er en kopi av Shahed. På grunn av avstanden har vi imidlertid ikke vært i stand til å verifisere hvilken drone det dreier seg om.

Hovedforskjellene ligger i forbedringer: Shahed-droner ble designet for større nøyaktighet, mens Geran-varianter gjenspeiler Russlands tilpasning, og mangler ofte den samme presisjonen (selv om de nå blir bedre). Selvfølgelig, hvis du vet det, gi oss beskjed i kommentarene.