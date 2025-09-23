Video fanger øyeblikket en stor drone flyr over Københavns lufthavn En nordmann som skulle fly fra Kastrup til Norge, sendte over en video av det han ikke var i tvil om var en drone.

Mandag kveld ble NRK kontaktet av en nordmann som skulle fly fra Kastrup til Norge. "Vi fikk beskjed fra cockpit om at det var observert droner over flyplassen. Deretter fikk vi oppdateringer hver halvtime, uten at det var noe nytt. Flyet vårt skulle egentlig gå kl. 20.30, men luftrommet ble stengt kl. 20.26. Vi satt i flyet i ca. 2,5 timer", sier nordmannen til NRK. Han sendte også over en video av det han ikke var i tvil om var en drone.