Video fanger øyeblikket grensepatruljen jager en syklist i Chicago etter at han ropte "hei, jeg er ikke amerikansk statsborger" Dette skjer etter at Trump gjentatte ganger har truet med å sende føderale agenter til Chicago i et angivelig forsøk på å kontrollere kriminalitet.

HQ En video tatt opp i sentrum av Chicago viser grensepatruljeagenter som jager en syklist som gjentatte ganger ropte at han ikke var amerikansk statsborger. "Hei, jeg er ikke amerikansk statsborger", sier han. Nå har videoen gått viralt. Hendelsen fant sted langs Dearborn Street i Loop, der mannen hånte agentene før han raskt syklet av gårde. På et tidspunkt mistet han telefonen sin, noe som fikk betjentene til å skynde seg mot ham før han plukket den opp og fortsatte å sykle. Scenen utspilte seg på en dag da et tungt føderalt nærvær var synlig over hele byen, etter nylige trusler fra Trump om å sende føderale agenter til Chicago i et påstått forsøk på å kontrollere kriminalitet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoene nedenfor eller via følgende lenke. Go! https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115158096026629509 // Truth Social