Russlands første humanoide robot med kunstig intelligens faller sammen sekunder etter avdukingen

Russlands første AI humanoide robot falt på trynet bare sekunder etter den store avdukingen i Moskva, i det som var ment å fremheve landets fremskritt innen innenlandsk produsert kunstig intelligens og robotteknologi.

Roboten, som har fått navnet AIdol, ble introdusert av det russiske robotfirmaet Idol på et teknologiarrangement mandag. Like etter at den hadde tatt sine første skritt, mistet den balansen og krasjet i bakken, og deler av den ble spredt utover scenen mens personalet skyndte seg å trekke for et forheng over scenen.

Utviklerne skylder på kalibreringsproblemer

Idol CEO Vladimir Vitukhin tilskrev hendelsen kalibreringsfeil, og bemerket at prototypen fortsatt er i testfasen. "Jeg håper at denne feilen vil bli til en opplevelse", sa han. Til tross for tilbakeslaget beskrev selskapet AIdol som et stort skritt mot Russlands selvstendighet innen robotteknologi.

Roboten drives av et 48-volts batteri som gir opptil seks timers drift, og består for øyeblikket av 77 % russiskproduserte komponenter, et tall Idol har som mål å øke til 93 % i fremtidige modeller. Selv om AIdol ennå ikke er i stand til å gå stabilt, hevdet Vitukhin at roboten kan " smile, tenke og bli overrasket, akkurat som en person."

Reaksjonene på russiske sosiale medier lot ikke vente på seg, og mange delte den mislykkede demonstrasjonen og stilte spørsmål ved hvorfor en uferdig prototyp ble vist frem. Idol har siden trukket AIdol tilbake fra offentlig visning for å gjennomgå balanse- og kontrollsystemene.