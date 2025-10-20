Video fanger øyeblikket tyven bruker motorsag under et 7-minutters kupp i dagslys på Louvre

HQ

Søndag gjennomførte tyver et 7-minutters kupp i dagslys i Louvre og slapp unna med Napoleons kronjuveler. Nå avslører nye bilder det øyeblikket en av tyvene bruker en motorsag for å få tilgang til Napoleons kronjuveler.

Det korte klippet, som er delt av franske medier, viser en mistenkt iført en gul refleksjakke over en svart hettegenser som skjærer gjennom den beskyttende glasskassen. Det franske mediet BFMTV rapporterer at opptaket kommer direkte fra museets CCTV-system.

Tyvene brukte en arbeidsplattform for å komme seg inn i galleriet, før de skar seg inn i juvelutstillingen. Til sammen ni gjenstander fra Frankrikes kronjuveler ble stjålet, blant annet en diamantsløyfe og kronen til keiserinne Eugénie de Montijo.

Ett av smykkene, som tilhørte Napoleon IIIs kone, har siden blitt funnet igjen. Den stjålne livstykket, som består av 2634 diamanter og ble kjøpt av museet i 2008 for 10,5 millioner dollar, var tidligere i private hender i USA.

Myndighetene har ennå ikke identifisert de mistenkte, som angivelig utførte kuppet på mindre enn 10 minutter. De nye opptakene har fornyet publikums fascinasjon for det dristige ranet på dagtid, og gir et sjeldent innblikk i presisjonen og forberedelsene bak tyveriet.