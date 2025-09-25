Video fra Det hvite hus viser at Bidens portrett blir erstattet med en autopen "Presidential Walk of Fame" fremhever tidligere ledere, men Biden er representert på en annen måte.

HQ President Donald Trump har nettopp avduket "Presidential Walk of Fame" langs Vestfløyens søylegang, med innrammede portretter av tidligere presidenter. Ett sted skiller seg imidlertid ut: Joe Bidens, der et bilde av hans autograf vises i stedet for et tradisjonelt portrett. For de som lurer på hva som ligger bak, gjenspeiler dette Trumps gjentatte kritikk av Bidens bruk av autopen, som han knytter til tvil om hans kognitive evner. Det uvanlige valget kommer samtidig som Trump fortsetter å personalisere Det hvite hus, fra å flytte portretter til å redesigne Rose Garden. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!