Video fanger opp øyeblikket da ukrainske F-16-fly skyter ned russiske missiler i et massivt angrep i løpet av natten

En ny video som Ukrainas luftvåpen har lagt ut på en Telegram-kanal, viser øyeblikket da F-16-kampflyene gikk til aksjon for å avskjære mesteparten av en massiv russisk rakett- og dronebombardement i løpet av natten.

Russiske styrker avfyrte totalt 619 lufttrusler, inkludert 579 droner av Shahed-typen, 40 missiler av ulike typer og ballistiske prosjektiler, mens det ukrainske forsvaret nøytraliserte 552 droner, to ballistiske missiler og 29 Kh-101 kryssermissiler.

Nattens angrep markerte også det første kampoppdraget til de franskleverte Mirage-2000-flyene, som avskjærte et Kh-101 kryssermissil. "Brorparten av Kh-101 kryssermissilene som ble skutt ned i dag, ble ødelagt av ukrainske Fighting Falcons", sier luftforsvaret.