Video fra det øyeblikket USA sender ut jagerfly for å avskjære russiske atombombefly utenfor Alaska

USA og Canada sendte torsdag ut jagerfly for å avskjære fire russiske militærfly som nærmet seg kysten av Alaska, mens spenningen mellom NATO og Russland fortsetter å øke.

Den nordamerikanske luftforsvarskommandoen (NORAD) bekreftet at de russiske jagerflyene fløy inn i luftvernidentifikasjonssonen i Alaska torsdag, men at de ikke krysset inn i USAs eller Canadas luftrom.

Nå viser opptak fra det russiske forsvarsdepartementet flyene, inkludert Tu-95MS "Bear"-bombefly, eskortert av Su-30SM-jagerfly over Beringstredet og Okhotskhavet. Hvis du vil sjekke opptakene, kan du selvfølgelig gjøre det nedenfor.

I mellomtiden har NATOs allierte inntatt en fast holdning. EU advarte Russland om at de er "forberedt på å skyte ned" alle fly hvis krenkelsene fortsetter. Ungarske jagerfly skal ha avskjært fem russiske fly over Østersjøen nær latvisk luftrom.

Den britiske parlamentarikeren Yvette Cooper fordømte Moskvas "provoserende og hensynsløse" krenkelser av luftrommet de siste ukene, understreket at "Ukrainas sikkerhet er vår sikkerhet" og advarte om at fortsatte krenkelser risikerer en direkte konfrontasjon mellom NATO og Russland.

Opptrappingen kommer etter en rekke hendelser i europeisk luftrom, deriblant to russiske MiG-31-jagerfly som fløy inn i estisk luftrom i 12 minutter i forrige uke. NATO beskrev disse inntrengningene som en del av "et bredere mønster av stadig mer uansvarlig russisk oppførsel".