Video fra et avlyst Avengers-spill ser dagens lys

Du ser på Annonser

Marvel's Avengers er på vei fra Crystal Dynamics og Eidos Montreal, men det er faktisk ikke første gang et studio prøver seg med et storspill basert på Marvels ikoniske heltegjeng. For omtrent ti år siden begynte THQ på utviklingen av et kooperativt Avengers-spill i førsteperson, men det ble avlyst da utgiveren gikk konkurs.

Og nå har det blitt sluppet en ti minutters video fra det avlyste spillet. Du kan se videoen her, og den viser spillet i aksjon. Prosjektet ble avlyst i 2011 etter at THQ begynte å systematisk stenge diverse studioer, og det gjaldt også THQ Studio Australia, som hadde jobbet på spillet sammen med Blue Tongue Entertainment.