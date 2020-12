Video fra kansellert The Simpsons-spill til Dreamcast ser dagens lys

Du ser på Annonser

På 90-tallet var det få ting som overgikk The Simpsons, og det fantes spill med den gule familien til praktisk talt alle format. Utenom Dreamcast. Men nå viser det seg at det en gang var på vei. I en video som er blitt lagt ut på YouTube får vi nemlig en kikk på et tidligere ukjent The Simpsons-spill til Segas siste konsoll. Tittelen er The Simpsons: Bug Squad der vi som insekt skulle fly rundt hjemme hos familien Simpsons.

Personen som har lastet opp videoen skriver at det er mulig dette bare er en tech-demo, og musikk samt lydeffekter er ikke lagt til.

Sjekk ut videoen selv via lenken ovenfor. Tror du dette kunne ha blitt et interessant spill?