Video fra Ukraina avslører at Russland for første gang bruker nordkoreanske rakettkastere En nylig offentliggjort video tyder på at Russland og Nord-Korea har et tettere militært samarbeid.

HQ Siste nytt om Russland og Ukraina . En ny video som er delt av en journalist, ser ut til å bekrefte at russiske styrker bruker nordkoreanske M1991-rakettkastere, noe som kan være det første visuelle beviset på at disse utenlandske systemene er i aktiv russisk tjeneste. Opptakene, som angivelig er tatt inne i en hangar, viser soldater som monterer anti-drone-skjold på bæreraketten, en maskin som i ildkraft kan sammenlignes med Russlands egen BM-27. Dette skjer flere måneder etter at det ble rapportert om hemmelige overføringer av slikt utstyr fra Nord-Korea til Russland. Utplasseringen er en del av et større militært samarbeid som ble undertegnet i fjor sommer. Med artilleri, ammunisjon og til og med mannskap som flyter fra Nord-Korea til Russland, og droneteknologi som beveger seg den andre veien, er alliansen i ferd med å bli mer operativ enn symbolsk. Nordkoreanske M1991-rakettkastere // Shutterstock