Video viser alt du må vite om Xbox Series X og Xbox Series S

Etter flere måneder med informasjon, trailere, annonseringer og hva det måtte være er vi bare to uker unna lanseringen av Xbox Series X og Xbox Series S. Siden detaljene har vært spredd over flere måneder er det helt sikkert flere av dere som ikke vet alt om de kommende konsollene, så nå har Microsoft vært snille nok til å gi oss en video hvor du får vite det jeg vil si alt man trenger. De snakker om hvordan brukermenyene har blitt forbedret, ulike måter gamle spill forbedres på, raskere nedlastninger, hvor raskt spill starter opp, hvordan den nye kontrolleren er endret, de eksterne SSD-kortene og mer. Er det noe mer du lurer på er det bare å si fra, for undertegnede skal skrive en artikkel om alt man må vite om Xbox Series-konsollene neste uke.

