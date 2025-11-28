Video viser israelske styrker som skyter palestinere like etter at de har overgitt seg

HQ

Advarsel om innhold Denne videoen inneholder grafisk innhold.

Nye opptak fra et militært raid i Jenin viser israelske styrker som skyter to palestinere like etter at de har overgitt seg, noe som har ført til en gjennomgang i justisdepartementet og fornyet granskning av Israels opptreden på den okkuperte Vestbredden.

Videoen (via Reuters), tatt opp torsdag kveld, som også ble bevitnet og bekreftet av journalister i nærheten av åstedet, viser israelske tropper som bryter seg inn i en lagerbygning på den okkuperte Vestbredden med en mekanisk gravemaskin.

To ubevæpnede menn kryper deretter ut med hendene hevet og løfter skjortene for å vise at de ikke bærer våpen. Grensepolitibetjenter blir sparket og beordret inn igjen, før de åpner ild mens mennene kryper bort.

Hele videoen er tilgjengelig via følgende lenke (advarsel mot innhold).

Israels militære har bekreftet de to dødsfallene og sier at hendelsen skjedde under en felles operasjon rettet mot personer som er mistenkt for angrep på israelske styrker. Ifølge hæren overga de mistenkte seg etter flere timers forhandlinger, og skytingen er nå under intern granskning.

Opptakene har forsterket kritikken fra menneskerettighetsgrupper som mener at det sjelden stilles til ansvar for drap på palestinere. B'Tselem, som lenge har hevdet at interne militære gjennomganger ikke fører til meningsfulle konsekvenser, kalte hendelsen nok et eksempel på at palestinernes liv blir nedvurdert.

Israels høyreekstreme sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir, forsvarte de involverte offiserene og uttalte at styrkene handlet som forventet under en operasjon mot det han kalte ettersøkte militante. Dødsfallene kommer midt i en tid med økende spenninger på Vestbredden, der gjentatte raid og sammenstøt har ført til stadig flere drepte og skadde.