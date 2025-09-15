Video viser øyeblikket da bokselegenden Ricky Hatton ber en mobbet gutt om å "holde haken oppe" før hans tragiske død

HQ

Bare dager før hans plutselige død rystet sportsverdenen, delte bokselegenden Ricky Hatton en emosjonell beskjed med en 10 år gammel gutt som ble mobbet på skolen.

"Hitman", som ble funnet død i sitt hjem i Manchester i en alder av 46 år, filmet seg selv mens han ga ord av styrke og oppmuntring til unge Louie, en håpefull fighter som ble mobbet av klassekameratene. I klippet sa Hatton til gutten :

"Selv jeg ble mobbet da jeg gikk på skolen. Du har gjort det rette ved å begynne med boksing. Ikke for å ta hevn, men fordi det gir deg selvtillit. Så snart mobberne ser det, vil de la deg være i fred. Opp med haka, og lykke til, gutt."

Videoen ble lagt ut på nettet av Louies mor for bare seks dager siden. I dag, i kjølvannet av Hattons tragiske bortgang, beskriver hun den som noe familien vil "verdsette for alltid".

Hattons plutselige død, også kjent som "folkets mester", har etterlatt Manchester og hele sportsmiljøet i sorg. Fans har lagt ned blomster utenfor hjemmet hans, mens hyllestene har strømmet inn fra hele verden.

Hattons ettermæle vil leve videre, fra de blendende nettene i ringen til hans jordnære karisma utenfor ringen, og i en siste, gripende gest minnet han en ung gutt, og verden, om kraften i vennlighet og motstandsdyktighet. Hvil i fred, Ricky Hatton.