Video fanger øyeblikket ukrainske spesialstyrker iverksetter Black Hawk-angrep i et forsøk på å stanse den russiske fremrykningen i Pokrovsk

Ukrainas militære har sluppet sjeldne kampopptak som viser spesialstyrker som iverksetter et raid fra et Black Hawk helikopter inn i den omstridte frontlinjebyen Pokrovsk, der noen av krigens mest intense kamper utspiller seg.

Videoen, som er publisert av Ukrainas militære etterretningsbyrå (HUR), gir et innblikk i hvordan Kiev forsøker å forsvare den strategisk viktige byen mot russiske styrker. Bruken av elitetropper tyder på en fornyet ukrainsk innsats for å slå tilbake Moskvas stadige fremrykning.

Sjeldne kampopptak fra Timur-enheten

HUR sa at deres spesialenhet Timur utførte operasjonen i Pokrovsk, som ligger øst i Donetsk. På opptakene kan man se et Black Hawk helikopter lande på åpne jorder før ukrainske soldater stormer ut mot byen. Videoen viser også luftangrep og droneoperasjoner som støtter angrepet, selv om det er uklart når raidene fant sted.

Ukrainas hær har et ukjent antall UH-60 Black Hawks, produsert av det amerikanske selskapet Sikorsky, et datterselskap av Lockheed Martin, og det er sjelden man ser dem i offisielle videoer fra slagmarken.

HUR beskrev oppdraget som "vellykket", og sa at ytterligere Timur-tropper sluttet seg til styrker som hadde brutt gjennom en bakkekorridor. Det ble lagt til at "harde kamper" fortsetter i området.

Pokrovsk under ubarmhjertig russisk angrep

Russland har i mer enn ett år forsøkt å erobre Pokrovsk, et kritisk logistikk- og transportknutepunkt som kan tjene som utgangspunkt for dypere offensiver inn i Donetsk. Kart fra Institute for the Study of War viser at russiske tropper nå kontrollerer territorium i utkanten av byen.

Ukrainas øverstkommanderende Oleksandr Syrskyi beskrev Pokrovsk som den "vanskeligste sektoren" av frontlinjen, og sa at Kiev står overfor "tusenvis av russiske soldater" som prøver å avskjære forsyningsruter. Han avviste påstander om at byen er fullstendig omringet, og insisterte på at de ukrainske styrkene "gjør alt" for å holde logistikken i gang.

Spesialstyrker intensiverer operasjonene

Ukrainas sikkerhetstjeneste (SBU) sier at deres Alpha spesialstyrkeenhet i løpet av den siste måneden har eliminert mer enn 1500 russiske soldater og ødelagt dusinvis av stridsvogner, pansrede kjøretøy og luftvernsystemer i nærheten av Pokrovsk.

Byrået la til at Alpha har økt sin tilstedeværelse i byen etter hvert som kampene eskalerer. "De utfører ekstremt vanskelige oppgaver på de heteste stedene og eliminerer fiendtlige enheter med presise angrep", sier SBU.

Pokrovsk er nå fokus for et av krigens dødeligste bykamper, som er et ekko av ødeleggelsene i Bakhmut og Avdiivka, som begge til slutt ble redusert til ruiner under russisk kontroll.