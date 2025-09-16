Video viser øyeblikket Taylor Swift deltar på NFL-kamp skjermet av skuddsikker barriere etter Charlie Kirk-skyting Taylor Swift deltok på Travis Kelces kamp nylig med et uvanlig lag med beskyttelse.

HQ Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene, og det har vært en vekker for mange kjente personer. Blant dem Taylor Swift, som deltok på Travis Kelces siste kamp med et uvanlig lag med beskyttelse, og beveget seg gjennom Arrowhead Stadium bak en skuddsikker skjerm. I motsetning til hennes vanlige offentlige innganger, forble sangeren diskret mens sikkerhetspersonalet nøye skjermet bevegelsene hennes. De skjerpede tiltakene kommer etter økende spekulasjoner på nettet om trusler rundt henne, særlig etter at en høyreekstrem person som hadde kommentert forlovelsen hennes, nylig døde. Swift har tidligere fortalt at hun lever under konstant sikkerhetsrisiko, og familien hennes har lenge tatt omfattende forholdsregler. Hva tenker du om situasjonen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go!