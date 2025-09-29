Video viser øyeblikket UFC-ikonet blir slått ut av mann i smoking etter kaotisk boksedebut

HQ

En nærkamp etter kampen overskygget Wanderlei Silvas etterlengtede retur til kampsporten, da UFC-ikonet ble slått ut på dramatisk vis av en mann i smoking. Silva, som allerede hadde blitt diskvalifisert for gjentatte fouls mot den tidligere mesteren Acelino Freitas, ble fanget midt i et masseslagsmål mellom følget. I kaoset ble han slått bevisstløs på lerretet av en brutal uppercut, før han ble trukket i sikkerhet. Den sjokkerende hendelsen markerte en brå og kaotisk slutt på Silvas boksedebut, og etterlot fansen lamslått av de surrealistiske scenene. Nå har scenen gått viralt, og du kan selvfølgelig sjekke den ut i videoen nedenfor eller via følgende lenke. Go!