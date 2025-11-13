Ukraina bruker Mi-8-helikopter til å fly over Shahed-136-dronen i full fart og skyte den ned med minigun

HQ

Et ukrainsk Mi-8-helikoptermannskap skal ha skutt ned en russisk Shahed-136 angrepsdrone ved hjelp av en påmontert minigun under en ny bølge av ukrainske angrep mot Moskva. En video som sirkulerer på sosiale medier viser den iranskproduserte dronen oppslukt i flammer etter å ha blitt truffet av vedvarende skudd.

Kiev intensiverer dronekrigføringen

De dramatiske opptakene understreker Ukrainas økende tillit til mobilt luftforsvar og taktikker med roterende vinger for å motvirke Russlands pågående dronebombardementer. Shahed-136 (også kjent som "Geran-2" i russisk tjeneste) har vært en sentral del av Moskvas langtrekkende angrepskampanje rettet mot ukrainsk infrastruktur.

Kiev har trappet opp drone- og rakettangrepene over landegrensene de siste ukene, og russiske tjenestemenn har rapportert om flere inntrengninger i luftrommet nær Moskva og Belgorod. Ukrainske styrker hevder at de siste motangrepene er utformet for å forstyrre Russlands droneoppskytingsoperasjoner og produksjonsanlegg.

Videoen av avskjæringen i luften har gått viralt, og militæranalytikere har lagt merke til den sjeldne presisjonen og kontrollen som kreves for å ødelegge en drone i rask bevegelse ved hjelp av en helikoptermontert kanon. Nå kan du sjekke ut opptakene i innleggene nedenfor.