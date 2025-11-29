Ukraina treffer to russiske tankskip fra skyggeflåten i Svartehavet med marinedroner

HQ

Ukraina slo til mot to tankskip knyttet til Russlands såkalte "skyggeflåte" med marinedroner i Svartehavet, sa en sikkerhetstjenestemann i SBU lørdag, etter at tyrkiske myndigheter hadde rapportert om eksplosjoner og branner om bord på to fartøyer nær Bosporos dagen før.

Ifølge tjenestemannen var den felles SBU-marineoperasjonen rettet mot Kairos og Virat, som begge var tomme og på vei til den russiske oljeterminalen Novorossijsk. Ukraina sier at skipene var en del av en flåte som Moskva brukte til å frakte sanksjonert olje.

Filmer utgitt av ukrainske sikkerhetstjenester (som du kan se i videoene nedenfor) viser at skipene har fått store skader. "Begge tankskipene ble effektivt satt ut av drift", sier tjenestemannen, som hevder at angrepene ville forstyrre den russiske oljetransporten.

Tyrkia opplyser at det ble satt i gang redningsaksjoner for besetningsmedlemmene etter at eksplosjonene rammet de to tankskipene på fredag. Tyrkia kommenterte ikke kilden til eksplosjonene. Kiev har gjentatte ganger oppfordret til sterkere internasjonale tiltak mot Russlands skyggeflåte, som de mener gjør det mulig for Kreml å fortsette å eksportere olje og finansiere krigen sin til tross for vestlige restriksjoner.