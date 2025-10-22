Politiet slår til mot mistenkt etter skudd utenfor det serbiske parlamentet

HQ

Skudd ble avfyrt utenfor Serbias parlament i Beograd onsdag, og en mann ble skadet, noe som førte til en rask respons fra bevæpnede sikkerhetsstyrker, melder lokale medier.

Nå viser videoopptak som er delt av mediekanalen NOVA, at politiet stormer mot et stort telt utenfor parlamentet. Noen øyeblikk senere ble det avfyrt noen skudd, og det brøt ut brann inne i bygningen.

Teltet er ett av flere som i år er satt opp av tilhengere av president Aleksander Vucic under protester mot regjeringen. Det er fortsatt uklart hvem som avfyrte skuddene eller hvordan brannen startet. Lokale myndigheter har ikke kommet med noen offisiell uttalelse.

Ifølge N1 TV ble en 57 år gammel mann såret av skuddene og er i stabil tilstand. En annen video som sirkulerer på X viser en mann som ligger på bakken med hendene på ryggen, omgitt av politifolk.

Brannbiler ankom mens røyken steg opp fra teltet, og markerte nok en anspent dag utenfor det serbiske parlamentet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!