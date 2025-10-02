Video viser ukrainske soldater som hopper ut av en Humvee i full fart etter å ha blitt truffet av en drone

HQ

En ny video som er lagt ut på sosiale medier, ser ut til å vise medlemmer av Kastuś Kalinoŭski-regimentet (en enhet av hviterussiske frivillige som kjemper sammen med de ukrainske væpnede styrkene) som hopper ut av en Humvee i høy fart etter at kjøretøyet ble truffet av en drone og tok fyr.

Kastus Kalinoŭski-regimentet, som ble dannet i mars 2022 etter Russlands invasjon av Ukraina, kjemper ved Kievs frontlinjer samtidig som de kjemper for å frigjøre Hviterussland fra det prorussiske regimet. Deres motto er: "Frigjøring av Hviterussland gjennom frigjøring av Ukraina."

I klippet ser man soldater inne i den amerikanskproduserte Humvee-bilen, der en av dem bemanner et maskingevær gjennom taket, før en eksplosjon bryter ut under kjøretøyet. Opptakene viser soldater som ruller rundt på bakken og løper i sikkerhet mens røyk og ild fortærer kjøretøyet.

Kastus Kalinoŭski-regimentet har blitt et symbol på hviterussisk solidaritet med Ukraina, og medlemmene fortsetter å kjempe sammen med de ukrainske styrkene mot Russland.