Bloodstained: Curse of the Moon 2 - Update Ver.1.2.0

Bloodstained: Curse of the Moon 2 - Update Ver.1.2.0 videoBloodstained: Curse of the Moon 2 - Trailer Sjekk ut denne traileren for Bloodstained: Curse of the Moon 2, som viser oss 76 fra det kommende plattform