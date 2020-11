Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack - Street Date Announce Trailer

Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack - Street Date Announce Trailer videoTaiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack - Trailer Sjekk ut denne traileren for Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack, som viser oss 32 fra det kommende musikk