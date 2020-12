Captain Tsubasa: Rise of New Champions - DLC 1 & v1.10 Update Trailer

Captain Tsubasa: Rise of New Champions - DLC 1 & v1.10 Update Trailer videoCaptain Tsubasa: Rise of New Champions - Trailer Sjekk ut denne traileren for Captain Tsubasa: Rise of New Champions, som viser oss 90 fra det kommende sport