Nier Re[in]carnation - 'So Begins the Journey of Reincarnation' Opening Cinematic

Nier Re[in]carnation - 'So Begins the Journey of Reincarnation' Opening Cinematic videoNier Re[in]carnation - Trailer Sjekk ut denne traileren for Nier Re[in]carnation, som viser oss 129 fra det kommende eventyr