Tiny Tina's Wonderlands - Welcome to Wonderlands 1: Stabbomancer and Brr-Zerker

Tiny Tina's Wonderlands - Welcome to Wonderlands 1: Stabbomancer and Brr-Zerker videoTiny Tina's Wonderlands - Trailer Sjekk ut denne traileren for Tiny Tina's Wonderlands, som viser oss 127 fra det kommende action