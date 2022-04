Gran Turismo 7 - Merker Hatch Fanatec GT DD Pro Gameplay (HD)

Vi tar vår Nissan GT-R Nismo GT3 for noen hot lap trening på Brands Hatch for å teste ut den splitter nye Fanatec Gran Turismo DD Pro racing hjul for PlayStation 5. Her er fire av våre tidlige runder, inkludert både spillkamera, hjulkamera og replayopptak. Kan du løpe under 13.30-merket?