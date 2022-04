Dune: Spice Wars - Livestream-avspilling

Enten fordi du er fans av Herberts roman eller fordi du har sett den nyeste filmen relatert til den, hvis du liker strategispill og dette universet og tematikken, må du prøve denne nye tittelen. I tillegg til å prøve å få tak i mye Spice for å overleve og for at vår fraksjon skal få relevans og makt, må vi også håndtere forholdet til de andre fraksjonene, forsvare oss mot fiendtlige angrep, utvide vårt territorium og håndtere det brede spekteret av hendelser som vil ødelegge vårt territorium. Tross alt må vi huske at vi er i Arrakis, og alt her er fiendtlig.