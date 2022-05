Eiyuden Chronicle: Rising - Livestream-avspilling

Vi møter eventyrene og feiloppfinnelsene til JB, hovedpersonen i denne tittelen som fungerer som bakgrunn for den kommende Eiyuden Chronicle som vi forventer neste år. Så vi prøver å få tak i gamle gjenstander i farlige og angivelig forlatte gruver, bare for å finne ut at nettstedet er i ruiner på grunn av nylige katastrofer og trenger vår hjelp først. Mange historier og karakterer å møte, masse eventyr, mange oppdrag for å hjelpe våre nye naboer og... masse mysterium fremover!