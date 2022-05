Himmelens kjøpmann - Livestream Replay

La oss prøve lykken med luftmarkedet! Onkelen vår har etterlatt oss en flybåt som vi må utforske de ulike flytende øyene som vi finner i et nytt uutforsket område. Vi vil kunne ta turister for å se merkelige monumenter, kjøpe og selge varer, overta vår egen øy for automatisk å skaffe ressurser, hjelpe mennesker i nød ... Litt av et eventyr! Men vær forsiktig med hvordan du bruker pengene dine og styrer skipets energi godt eller... Du vil ende opp som oss!