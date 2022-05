Loot - Livestream-avspilling

Vi spilte denne nye tittelen fra Game Pass-biblioteket der vi må organisere tusen og en plattform som utgjør hvert nivå mens vi prøver å drepe de forskjellige fiender som stopper vår fremgang eller mens vi prøver å løpe bort fra dem for å samle så lite skade som mulig. En ny roguelike som blander RPG og puslespill mekanikk og der du ikke kan være uforsiktig for et enkelt øyeblikk. For et rot vi har rotet oss opp i med så mange plattformer ... Tenk deg å bo i det universet og glem å kjøpe brød og må flytte 30 plattformer for å komme til den andre siden ... Ha!