Vampire: The Masquerade - Swansong - Livestream-avspilling

Vi lærer å sameksistere i vampyrbrorskapet til Big Bad Wolfs nye tittel, Vampire: The Masquerade. Til tross for at hovedpersonen vår ikke er så glad for å bli med sine følgesvenner, har det vært et brudd i søsterskapets sikkerhet, noe som betyr at informasjon om deres status som vampyrer har blitt lekket inn i den menneskelige verden, en utålelig situasjon som må løses umiddelbart. Men hvem kunne ha gjort det? Noen vampyrer inkriminerer vår venn, men var hun i stand til det? Og hvorfor skulle hun gjøre det? Vi må undersøke nærmere og finne ut hva som har skjedd, selv om vi ikke liker selskapet og situasjonen ...