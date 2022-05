My Time at Sandrock - Livestream-avspilling

Vi flytter til en ny by i denne nye tittelen "My Time at" til en ny by, Sandrock. En liten ny by med mange muligheter, men også mange vanskeligheter med å blomstre gitt klimaet. Det er imidlertid ikke noe problem for oss, og vi vil våge oss inn i ørkenen, inn i gruvene og hvor det enn tar, og vi vil møte den som trengs for å hjelpe våre nye venner og gjøre denne lille byen til en velstående by hvor vi kan leve i fred. Et veldig fredelig eventyr der du kan spille slik du vil, da du kan fokusere på håndverket, de sosiale aktivitetene ... Det er opp til deg!