Steam Neste Fest - Livestream Replay

Etter en lang uke full av konferanser og kunngjøringer om kommende utgivelser av de mest interessante titlene, kunne vi ikke vente med å prøve demoene til titlene som fanget oppmerksomheten vår mest på denne Steam Next Fest. De heldige var Anger Foot, Cult of the Lamb, Potion Permit og Midnight Fight Express. Du kan sjekke her vår mening og reaksjon når du spiller dem, eller du kan laste ned demoene du liker mest, det er mange av dem, og du har til 20. Fly, idioter!