Monster Hunter Rise: Sunbreak - Livestream-avspilling

Vel, for å være ærlig... Vi er fortsatt ikke profesjonelle heller, men denne gangen har vi i hvert fall gjort det mye bedre enn forrige gang. Til tross for vanskelighetene vi hadde i vår første kontakt med tittelen for noen måneder siden, har vi klart å forstå neslen og jakte på et par gigantiske monstre for deg! Vel, for deg og for vår egen overlevelse, fordi økonomien i dette universet er basert på det...