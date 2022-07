Cuphead: Det deilige siste kurset - Livestream Replay

Vi spilte det nye og siste nedlastbare innholdet for denne høyt anerkjente actiontittelen. Denne gangen kom våre små hovedpersoner inn på en ny øy hvor et nytt og tilsynelatende uskyldig eventyr venter på dem for å lage en magisk kake og hjelpe vår nye venn Chalice. Det er klart at reisen ikke kommer til å bli lett, og vi brukte hele timen på å prøve å venne oss til de nye sjefens trekk og ikke miste temperamentet vårt ...