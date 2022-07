Fall Guys: Ultimate Knockout - Livestream-avspilling

Vi blir med på Fall Guys free-to-play-fest for å huske de første prøvelsene vi likte og led så mye da tittelen ble lansert, og for å oppdage de nye som har blitt lagt til i det siste, og som vi på grunn av livets hendelser har savnet. Der har du en god unnskyldning for vennene dine å laste ned spillet og tilbringe en god ettermiddag full av latter og vennlige kamper!