Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia! - Kunngjøringstrailer

Asterix & Obelix XXXL The Ram From Hibernia! - Kunngjøringstrailer videoAsterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia - Trailer Sjekk ut denne traileren for Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, som viser oss 31 fra det kommende eventyr/puzzle