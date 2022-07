Escape Academy - Livestream-avspilling

Hvis du liker gåter, er dette spillet sannsynligvis noe for deg. Hovedpersonen vår, en fluktromsentusiast, våger seg inn i en tilsynelatende middelmådig og enkel en til han oppdager at det ikke er alt. Uten å vite det, satt han på en eksamen for å gå inn i en av de beste fluktakademiene i verden! Klarer han å ta eksamen? Vil du klare å løse alle gåtene og gåtene som spillet presenterer deg for?