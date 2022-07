Ruggnar - Livestream-avspilling

Vi spiller Sword N' Wands' nye plattformspill, tittelen der de i stedet for å prøve å fullføre et nivå ved å unnvike dødelige feller, oppdage snarveier og riktig vei til å følge og unnvike fiender, erstatter fiendene med et overveldende mørke. Ja, vår fiende er mørke, vi må håndtere lysene våre (vår eneste lyskilde) for å se hvor vi skal, samle så mye gull og belønninger som vi kan, og viktigst av alt, ikke dø.