Capcom Arcade 2nd Stadium - Livestream-avspilling

Vi gjenopplever de årene da vi pleide å gå til arkadene for å spille spillene som bringer tilbake så mange minner for mange av oss, og som la grunnlaget for mange av sjangrene vi liker i dag gjennom de nye titlene. Mange klassikere og mange minner for retroelskere!