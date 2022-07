PowerWash Simulator - Spilling

Som du vet, elsker vi å prøve ut de rare simulatorene som har invadert videospillverdenen i noen år nå. Denne gangen rengjør vi alt, fra biler og sykler til lekeplasser og hele hager. Du synes sannsynligvis det er dumt eller at det må være kjedelig, men sannheten er at vi har vært fascinert av hvert nivå, og selv etter å ha stoppet innspillingen følte vi behovet for å fullføre nivået, det er like morsomt som vanedannende!