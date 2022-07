Endling: Extinction is Forever - Livestream-avspilling

Vi utforsker hjemmet til vår furry hovedperson og hennes fire unger, et sted som stadig endres på grunn av menneskelig aktivitet. Så for å overleve, må vi tilpasse oss disse endringene og prøve å leve så godt vi kan til tross for det stadig tydeligste forfallet. Videre... et menneske har snappet en av våre små! Men ikke bekymre deg, vi vil oppdage ledetråder om hans oppholdssted og hva menneskene har gjort med ham for å redde ham!