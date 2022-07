DJMax Respect V - Spilling

Vi spilte dette velkjente rytmespillet og tenkte at vi ikke ville gjøre det så ille, men... For en katastrofe! Og vi prøvde det i enkleste modus ... Vel, kanskje det ikke er et spill for oss, men hvis du vil møte en utfordring mens du holder rytmen ... Dette spillet er definitivt noe for deg!