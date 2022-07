Project Warlock II - Livestream-avspilling

Vi spilte Buckshot Softwares retro skytespill og trodde at vi ville være i stand til å beseire alle monstrene vi møtte, men ... hvordan kan det være så mange av dem!? Kanskje vi ikke gjorde det, men du kan ikke si at vi ikke prøvde, fordi vi døde igjen og igjen (og igjen) for å prøve å komme videre gjennom første nivå. Inntil den siste sjefen dukket opp og gjorde det klart at vi måtte øve mer ...