Road 96 - Spilling

Siden Road 96 er et av de siste tilleggene til Game Pass-biblioteket, bestemte vi oss for at det ville være en god idé å vise det frem igjen for de uvitende menneskene som ikke visste om det, og som nå kan glede seg over det hvis de har et abonnement. Hovedpersonene våre befinner seg i et land som har blitt mye mer fiendtlig innstilt til tenåringer, og de har tenkt å unnslippe det ved å krysse grensen, noe som åpenbart ikke kommer til å bli lett. Det er mange veier å velge, mange mennesker å møte og mange eventyr og ulykker venter på oss før vi kan krysse grensen ... Vil landets skjebne forandre seg takket være vår innsats og vårt offer?