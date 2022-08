Hard West 2 - Livestream-avspilling

Jeg tror vi alle kan være enige om at når vi spiller et turbasert strategispill, leter vi etter både en god strategisk utfordring og en god historie for å støtte kampsystemet ... Og det er nettopp det Hard West 2 tilbyr, da det gir oss de typiske duell- og kampscenene i det ville vesten som vi er mest kjent med, med paranormale egenskaper og et synspunkt som aldri har vært sett før. Sannheten er at etter en times spilling kan vi uten tvil si at tittelen har blendet oss med både kampmekanikken og den mystiske historien.