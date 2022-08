Unrailed - Spilling

Vi spilte gratistittelen som tilbys denne uken av Epic Games Store der vi må prøve å bygge togsporene når den følger sin kurs og prøver å nå destinasjonen. Imidlertid må vi spille mot klokken for å kunne skaffe de nødvendige ressursene til å bygge disse sporene, og denne oppgaven er ikke bare avhengig av oss, men også på våre tre andre følgesvenner som vi må jobbe som et lag med hvis vi ikke vil at toget skal ende opp ødelagt ... Vil du kunne få dette toget og dets passasjerer til et trygt reisemål?